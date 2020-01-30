Кораблі, які повернула Росія, до літа вийдуть у море – Воронченко

20:01 11.02.2020   Крым

До початку літа 2020 року повернуті Росією українські катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода повідомив адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України.

«Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу «Бердянська». Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира «Яни Капу», і наприкінці наступного тижня катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир підуть на плановий ремонт», – повідомив Воронченко.

Він визнав, що командування і президент обіцяли відремонтувати кораблі протягом трьох місяців, але пошкодження виявились занадто серйозними.

20 листопада 2019 року захоплені біля берегів анексованого Криму за рік до того українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» повернулися в порт Очакова (Миколаївська область) після року утримання в окупованому Криму. Кількома місяцями раніше Росія звільнила з полону їхні екіпажі – 24 українських військових моряки повернулись додому в рамках двостороннього обміну утримуваними, а не за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права



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