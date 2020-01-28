Депутати Держдуми запропонували дати колишнім президентам Росії право довічно бути сенаторами
|19:45 11.02.2020
|Россия
Депутати і сенатори, що входять до робочої групи з підготовки поправок до конституції РФ, запропонували наділити колишніх президентів Росії правом ставати довічними членами Ради Федерації.
Про це заявив глава комітету Держдуми із законодавства Павло Крашенінніков, пише УНН з посиланням на пресслужбу Держдуми Російської Федерації.
До Комітету з державного будівництва і законодавства надійшли поправки до другого читання законопроекту про внесення поправок до конституції РФ “Про вдосконалення регулювання окремих питань організації публічної влади”.
Поправками пропонується внести зміни до глави 5 “Федеральні Збори” конституції Російської Федерації.
Голова профільного Комітету Павло Крашенінніков повідомив, що ці поправки були підготовлені на підставі пропозицій членів робочої групи.
“З метою вдосконалення політичної системи стримувань і противаг поправками пропонується скорегувати і доповнити конституційні норми про порядок формування Ради Федерації, про повноваження і питаннях ведення палат Федеральних Зборів, а також підняти на конституційний рівень деякі важливі положення, які зараз містяться в законах”, — вказано у повідомленні.
Пропонується закріпити в конституції такі норми, які в даний час діють на рівні федеральних законів і регламентів палат Федеральних Зборів.
Пропонується вказати в новій ст. 130.1 конституції, що Рада Федерації і Державна Дума має право здійснювати парламентський контроль, в тому числі направляти запити в державні органи і органи місцевого самоврядування з питань, що входять до компетенції цих органів. Уточнюється, що порядок здійснення парламентського контролю визначається федеральними законами і регламентами палат Федеральних Зборів.
У ст. 102 конституції пропонується закріпити положення про те, що до відання Ради Федерації відноситься заслуховування щорічних доповідей Генерального прокурора РФ про стан законності і правопорядку в Російській Федерації.
У ст. 103 конституції запропоновано закріпити положення про те, що Державна Дума заслуховує щорічні звіти Центрального банку.
З урахуванням того, що Державна Дума наділяється додатковими повноваженнями за твердженням голови і членів уряду РФ, пропонується передати повноваження щодо призначення та звільнення з посади голови Рахункової палати Ради Федерації. А питання призначення і звільнення з посади заступника голови Рахункової палати пропонується віднести до компетенції Державної Думи. Таким чином, ці повноваження перерозподіляються між палатами Федеральних Зборів. При цьому вони будуть здійснюватися в чинному порядку — за поданням президента.
Пропонується внести зміни в порядок формування Ради Федерації. Поправками пропонується збільшити президентську норму до 30 осіб, з яких сім представників можуть бути призначені президентом довічно з числа громадян, які мають визначні заслуги перед країною в сфері державної та громадської діяльності. Це можуть бути, наприклад, видатні вчені, лікарі, діячі культури, громадські діячі і т. п. Для інших представників Російської Федерації у верхній палаті парламенту пропонується встановити термін повноважень шість років.
Крім того, згідно з поправками до Ради Федерації зможуть довічно входити колишні президенти Російської Федерації — після закінчення терміну своїх повноважень або після дострокового припинення повноважень у разі відставки.
При цьому за ними зберігається право відмовитися від повноважень члена Ради Федерації.
Павло Крашенінніков повідомив, що вищевказані пропозиції були ініційовані членами робочої групи виходячи з вивчення досвіду роботи верхніх палат парламенту в різних країнах.
Додамо, що раніше Путін повідомив, чи спрямовані поправки у конституцію РФ на продовження його повноважень.
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