Депутати і сенатори, що входять до робочої групи з підготовки поправок до конституції РФ, запропонували наділити колишніх президентів Росії правом ставати довічними членами Ради Федерації.

Про це заявив глава комітету Держдуми із законодавства Павло Крашенінніков, пише УНН з посиланням на пресслужбу Держдуми Російської Федерації.

До Комітету з державного будівництва і законодавства надійшли поправки до другого читання законопроекту про внесення поправок до конституції РФ “Про вдосконалення регулювання окремих питань організації публічної влади”.

Поправками пропонується внести зміни до глави 5 “Федеральні Збори” конституції Російської Федерації.

Голова профільного Комітету Павло Крашенінніков повідомив, що ці поправки були підготовлені на підставі пропозицій членів робочої групи.

“З метою вдосконалення політичної системи стримувань і противаг поправками пропонується скорегувати і доповнити конституційні норми про порядок формування Ради Федерації, про повноваження і питаннях ведення палат Федеральних Зборів, а також підняти на конституційний рівень деякі важливі положення, які зараз містяться в законах”, — вказано у повідомленні.

Пропонується закріпити в конституції такі норми, які в даний час діють на рівні федеральних законів і регламентів палат Федеральних Зборів.

Пропонується вказати в новій ст. 130.1 конституції, що Рада Федерації і Державна Дума має право здійснювати парламентський контроль, в тому числі направляти запити в державні органи і органи місцевого самоврядування з питань, що входять до компетенції цих органів. Уточнюється, що порядок здійснення парламентського контролю визначається федеральними законами і регламентами палат Федеральних Зборів.

У ст. 102 конституції пропонується закріпити положення про те, що до відання Ради Федерації відноситься заслуховування щорічних доповідей Генерального прокурора РФ про стан законності і правопорядку в Російській Федерації.

У ст. 103 конституції запропоновано закріпити положення про те, що Державна Дума заслуховує щорічні звіти Центрального банку.

З урахуванням того, що Державна Дума наділяється додатковими повноваженнями за твердженням голови і членів уряду РФ, пропонується передати повноваження щодо призначення та звільнення з посади голови Рахункової палати Ради Федерації. А питання призначення і звільнення з посади заступника голови Рахункової палати пропонується віднести до компетенції Державної Думи. Таким чином, ці повноваження перерозподіляються між палатами Федеральних Зборів. При цьому вони будуть здійснюватися в чинному порядку — за поданням президента.

Пропонується внести зміни в порядок формування Ради Федерації. Поправками пропонується збільшити президентську норму до 30 осіб, з яких сім представників можуть бути призначені президентом довічно з числа громадян, які мають визначні заслуги перед країною в сфері державної та громадської діяльності. Це можуть бути, наприклад, видатні вчені, лікарі, діячі культури, громадські діячі і т. п. Для інших представників Російської Федерації у верхній палаті парламенту пропонується встановити термін повноважень шість років.

Крім того, згідно з поправками до Ради Федерації зможуть довічно входити колишні президенти Російської Федерації — після закінчення терміну своїх повноважень або після дострокового припинення повноважень у разі відставки.

При цьому за ними зберігається право відмовитися від повноважень члена Ради Федерації.

Павло Крашенінніков повідомив, що вищевказані пропозиції були ініційовані членами робочої групи виходячи з вивчення досвіду роботи верхніх палат парламенту в різних країнах.

Додамо, що раніше Путін повідомив, чи спрямовані поправки у конституцію РФ на продовження його повноважень.