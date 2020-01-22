Україна має продовжувати роботу з реформування, особливо в сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Про це повідомив європейський комісар з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї після зустрічі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Із Дмитром Разумковим, спікером українського парламенту, обговорили прогрес із амбітною програмою реформ. Я наголосив на важливості продовження роботи з реформування, особливо у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, які також є ключовими для економічного розвитку України", - написав він у Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, 11-12 лютого європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї перебуває з візитом в Україні. Передбачається, що єврокомісар також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, спікером парламенту Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, і главою МЗС Вадимом Пристайком.

Крім того, Варгеї зустрінеться з парламентським комітетом з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Він також візьме участь у церемонії покладання свічок до Меморіалу Небесної сотні та зустрінеться з представниками організацій громадянського суспільства, а також представниками національних меншин. У рамках візиту буде укладено Угоду про підтримку ЄС електронного урядування та цифрової економіки.

Раніше Варгеї зустрівся з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.