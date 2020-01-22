Єврокомісар Варгеї зустрівся з Кулебою: подробиці
|19:01 11.02.2020
|Украина
Розпочався візит єврокомісара з питань політики сусідства та розширення Олівера Варгеї в Україні. Він уже зустрівся з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.
Про це Варгеї написав в своєму Twitter-акаунті, передає УНН.
"Починаю свій візит в Україну з продуктивного обміну думками з віце-прем'єром Дмитром Кулебою про хід реалізації програми реформ та реалізації нашої Угоди про асоціацію. Нам потрібно працювати разом, щоб просувати економіку України вперед і наблизити її до цього в Європейському союзі", - написав Варгеї.
У свою чергу, Кулеба подякував єврокомісару за дискусію, і висловив бажання разом рухатися в бік поліпшень.
Нагадаємо, що комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї буде з візитом в Києві 11-12 лютого. У центрі уваги комісара - завірення в підтримці ЄС амбітної програми реформ в Україні, а також обговорення ходу реформ і реалізації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.
Також плануються зустрічі єврокомісара з президентом України Володимиром Зеленським, спікером парламенту Дмитром Разумковим, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та головою МЗС Вадимом Пристайком.
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