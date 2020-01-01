Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що сирійський уряд заплатить “дуже високу ціну” за дії проти турецьких сил.

Він має намір 12 лютого оголосити про нові кроки по Сирії, після того як турецькі військові потрапили під обстріл в Ідлібі, передає УНН з посиланням на телеканал NTV.

“Режим (президента Сирії Башара Асада) серйозно постраждав в Ідлібі, але цього недостатньо. Вони заплатять велику ціну за напад на наших військових. Завтра я оголошу кроки, які ми зробимо”, — сказав турецький лідер в ході виступу в Анкарі.

Додамо, що нещодавно у Туреччині поховали п’ятеро солдат, які загинули у Сирії напередодні.

Ситуація в Ідлібі різко загострилася після того, як російські й турецькі військові зробили чергову спробу ввести режим тиші, проте терористи лише посилили свої атаки. В результаті загинули військові фахівці з РФ і Туреччини. Сирійська армія зробила відповідні дії проти екстремістів, взявши 5 лютого місто Саракіб під Ідліб.

Крім того, 3 і 10 лютого турецькі військові двічі потрапляли під обстріл сирійської армії, в результаті чого загинули десять військовослужбовців і троє з числа цивільного персоналу.

Зазначимо, що турецька артилерія почала обстріл міста Саракіб, яке кілька днів тому під свій контроль повернула сирійська армія.