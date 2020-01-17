У російській Об'єднаній суднобудівній корпорації спроектують нове судно контролю фізичних полів (СФП) для військово-морського флоту. Подібні кораблі використовуються для вимірювання акустичного, електромагнітного, електричного, магнітного полів надводних і підводних суден.

Як повідомляє профільний ресурс FlotProm, посилаючись на джерела, у КБ корпорації, є серйозний досвід проектування таких судів, передає УНІАН.

Так, Зеленодольске проектно-конструкторське бюро створило лінійку СФП на базі свого проекту 1806, шифр "Звук".

А КБ "Вымпел" – судно розмагнічування (СР) і контролю магнітного та акустичного полів проекту 1799Э на базі СР проекту 1799, шифр "Глобус".

Зазначається, що СФП проектів 1806 1799 будували в Радянському Союзі з 1970 років, зараз вони входять до складу допоміжного флоту ВМФ РФ. На початку 1990-х виробництво цих судів припинили. Корабель нового проекту має прийти їм на зміну. Служба захисту кораблів з фізполів допомагає забезпечувати їх скритність і захист від неконтактної зброї.

Раніше Росія спустила на воду субмарину "Волхов" для Тихоокеанського флоту.



