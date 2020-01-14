Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня минулого року.

«Федеральний канцлер висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню. Співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську. Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України», – повідомляє пресслужба президента України, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що Зеленський та Меркель також говорили про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, яких підозрюють у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

Саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії, відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі.