Зеленський обговорив телефоном з Меркель виконання домовленостей, досягнутих у Парижі
|18:15 11.02.2020
|Украина
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня минулого року.
«Федеральний канцлер висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню. Співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську. Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України», – повідомляє пресслужба президента України, передає Радіо Свобода.
Зазначається, що Зеленський та Меркель також говорили про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, яких підозрюють у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.
Саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії, відбувся 9 грудня 2019 року у Парижі.
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