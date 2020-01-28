США підтримують надання НАТО Україні Програми розширених можливостей - посол Гатчинсон
|18:01 11.02.2020
|Украина
США підтримують надання Україні Програми розширених можливостей (Enhanced Opportunities Programme, EOP), заявляє постійний представник США в НАТО, посол Кей Гатчинсон (Kay Hutchison).
"США підтримують ЕОР для України в НАТО, і я думаю, що в НАТО для цього є широка підтримка", - сказала Гатчинсон у вівторок на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Постпред США нагадала, що від України очікувалося проведення реформ. "Ми просили реформи в Україні, в них є проблеми з корупцією, з якими Україна намагається впоратися, і ми підтримуємо зусилля президента Зеленського в цьому напрямі. Ми й надалі працюватимемо з ними", - запевнила Гатчинсон.
Як відомо, в січні 2020 року віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно звернулася до союзників по НАТО з проханням надати Програму розширених можливостей.
Ще на цю тему:
Міністр оборони України зустрінеться у Брюсселі з колегами з країн НАТО: обговорять реформи
Столтенберг вказав Україні найкращий шлях до членства в НАТО
Більшість українців готова підтримати вступ до ЄС та НАТО на референдумі - опитування
Уряд схвалив річну національну програму Україна-НАТО
У НАТО позитивно оцінили виконання Україною реформ
Україна ставить амбітні цілі у відносинах НАТО за двома напрямками
У Раді закликали НАТО вирішити питання з наданням Україні ПДЧ