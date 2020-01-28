США підтримують надання Україні Програми розширених можливостей (Enhanced Opportunities Programme, EOP), заявляє постійний представник США в НАТО, посол Кей Гатчинсон (Kay Hutchison).

"США підтримують ЕОР для України в НАТО, і я думаю, що в НАТО для цього є широка підтримка", - сказала Гатчинсон у вівторок на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Постпред США нагадала, що від України очікувалося проведення реформ. "Ми просили реформи в Україні, в них є проблеми з корупцією, з якими Україна намагається впоратися, і ми підтримуємо зусилля президента Зеленського в цьому напрямі. Ми й надалі працюватимемо з ними", - запевнила Гатчинсон.

Як відомо, в січні 2020 року віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно звернулася до союзників по НАТО з проханням надати Програму розширених можливостей.