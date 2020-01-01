У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС

17:45 11.02.2020   Грузия

У гірському районі Грузії, де після сходження 10 лютого двох лавин зник українець, знайшли тіло, особу загиблого встановлюють.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За попередньою інформацією, група з 5 громадян України каталася поодинці в горах на лижах в районі м.Местіа (Сванетія, Грузія). Вчора один з наших громадян - Євген Щекотін не повернувся до місця проживання. Після цього почалися його пошуки", - зазначив Погорельцев.

Він розповів, що у цьому районі 10 лютого зійшло дві лавини. Врятований в одній з них громадянин повідомив, що на схилі, де зійшла лавина, був ще один лижник.

Погорельцев поінформував, що наразі триває пошуково-рятувальна операція місцевої служби з надзвичайних ситуацій. Пошуки ускладнюються сильним морозом - мінус 20-30 градусів та товщиною лавини, яка сягає до 4 метрів.

"З рештою членів групи наразі зв'язок встановити немає можливості, оскільки вони беруть участь у пошукових роботах. З власником помешкання, де вони поселилися, домовлено про зв'язок з ними після їх повернення", - зазначив Погорельцев.

Пізніше він повідомив, що в районі, де проводяться пошукові роботи, знайшли тіло.

"Особу встановлюють", - зазначив директор Департаменту консульської служби МЗС.



Ще на цю тему:

10:45 20.12.2019
У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
09:30 26.07.2019
У грузинській Сванетії річки, що вийшли з берегів, затопили ГЕС, знесли мости, залишили жителів без води
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
18:51 25.05.2018
Глава Минэкономики Грузии рассказал о причинах аварии на Ингури ГЭС
14:15 20.04.2018
Международные эксперты изучат ситуацию на обрушившейся шахте в Ткибули
10:46 05.04.2018
Шесть человек погибли на шахте в Ткибули
17:26 02.04.2018
В Афинах закрыли две станции метро после сообщения о минировании
12:11 23.03.2018
11 человек в Гудаури пострадали из-за перепада напряжения на канатке и неправильных действий оператора / Видео
14:48 16.03.2018
В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога, среди пострадавших есть украинцы / Видео
19:50 07.02.2018
Покушение на грузинскую националистку, воевавшую за Украину на Донбассе: появились подробности о киллере
10:22 30.01.2018
На станции метро в Тбилиси обрушился потолок / Фото / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 11.02.2020
У горах Грузії, де після сходження лавин зник українець, знайшли тіло — МЗС
20:30 10.02.2020
Интеграция Грузии в НАТО - лучший шаг для прекращения российской агрессии - депутат ЕП
17:20 10.02.2020
ЮВО: Военнослужащие российской базы в горах Абхазии проводят учения
11:00 10.02.2020
ЮВО: Российские военные выполнили боевые стрельбы в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 11.02.2020
Депутати Держдуми запропонували дати колишнім президентам Росії право довічно бути сенаторами
18:30 11.02.2020
Для ВМФ Росії розроблять судно контролю фізичних полів
16:45 11.02.2020
Генсек НАТО закликав Асада і Росію припинити бойові дії в Ідлібі
16:30 11.02.2020
Поки Росія не припинила агресію проти сусідів, поліпшення відносин Захід-РФ немислиме, - глава МЗС Естонії
Всі новини країни
Румыния Румыния
15:01 11.02.2020
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
Всі новини країни
Турция Турция
18:45 11.02.2020
Ердоган повідомив, що Сирія заплатить "дуже високу ціну" за напад на турецьких солдатів
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
20:15 10.02.2020
На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
18:00 10.02.2020
Турецкие подлодки класса "Превезе" оснастят противоторпедными комплексами
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 11.02.2020
В Одессе участники Си Бриз-2020 согласовали все детали учений
20:30 11.02.2020
В оккупированном Крыму проблем с подачей воды нет, но «власти» ищут дополнительные источники
20:15 11.02.2020
Міноборони планує закупити ракетні системи "Нептун"
20:01 11.02.2020
Кораблі, які повернула Росія, до літа вийдуть у море – Воронченко
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд