Сполучені Штати підтримують повернення України до зустрічей на міністерському та найвищому рівні у рамках Північноатлантичного альянсу, що нині блокує Угорщина через мовну статтю українського закону про освіту.

Про це заявила на брифінгу постійний представник США при НАТО посол Кей Хатчисон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо Україну як важливого партнера, включаючи можливість проводити зустрічі на рівні міністра оборони України. Ми дуже сподіваємося, що Угорщина буде з нами співпрацювати, щоб це дозволити", - сказала посол.

За її словами, двосторонні суперечності повинні вийти із формату Альянсу.

"Ми співпрацюємо з Україною у питаннях дотримання прав людини. Але ми також хочемо, щоб НАТО проводило зустрічі високого рівня з Україною. Вона дуже потребує на підтримку нині", - наголосила постійний представник Сполучених Штатів при НАТО.

Як відомо, Угорщина блокує участь України на рівні міністрів оборони та закордонних справ на рівні формату НАТО через мовну статтю українського закону про освіту.