Ольга Скрипник рассказала о негативных последствия применения положений Закона о СЭЗ «Крым» для физлиц

17:15 11.02.2020   Крым

В Херсоне прошло расширенное заседание комитета ВР по правам человека, в котором приняли участие Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и аналитик КПГ Александр Седов.  

Принятие Закона Украины «О создании свободной экономической зоне «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» привело к существенному и необоснованному ограничению конституционных прав и свобод как для крымчан, так и лиц, пересекающих КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда-выезда в/из Крыма).

Об этом в ходе расширенного заседание комитета Верховной Рады  по правам человека в Херсоне заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. 

 “По сути, на основании закона с 2014 года был установлен таможенный контроль на КПВВ, что противоречит другим законам Украины. Так, право крымчан на свободную эвакуацию своего личного движимого имущества с временно-оккупированной территории  ограничено тем, что сотрудники таможни на КПВВ ссылаются на п. 1 ст. 374 Таможенного кодекса Украины, согласно которому товары, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 500 евро и суммарный вес которых превышает 50 кг,  и которые ввозятся гражданами на таможенную территорию Украины в ручной клади и / или в сопровождаемом багаже, являются объектами обложения таможенными платежами, а также на ст. 370 о перечне товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан. На основании этого крымчанам отказывают в перевозке через КПВВ из Крыма такого имущества, как музыкальные инструменты, мебель, собственные произведения искусства, растения, габаритная бытовая техника и т.п.). А сама процедура такого отказа не прозрачна и приводит к коррупционным рискам”, — сообщила правозащитница.

Ольга Скрипник отметила, что этот закон ввел модель, по которой граждане Украины с местом регистрации на территории Крыма, признаны «нерезидентами», и их возможности пользоваться банковскими услугами существенно ограничены. Кроме того, этот статус «нерезидентов» ограничивает таких граждан в получении пенсионных и социальных выплат, нотариальных услуг.

“Правозащитные организации рекомендуют разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об отмене Закона Украины «О создании свободной экономической зоны«Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» с одновременным принятием нового Закона, который будет  регулировать вопросы осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины и не будет распространяется на физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, — подытожила руководитель Крымской правозащитной группы. 



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