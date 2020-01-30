Оккупанты хотят лишить Куницына звания почетного гражданина Керчи
|17:01 11.02.2020
|Крым
"Депутаты городского совета" Керчи предложили лишить бывшего председателя Совета министров Автономной Республики Крым Сергея КУНИЦЫНА, уехавшего в Украину после аннексии полуострова, звания почетного гражданина города.
Об этом сообщил "депутат" Константин ЕРМАНОВ, передают Аргументы Недели - Крым.
По его словам, "комиссия" должна рассмотреть выдвинутое на "сессии" предложение, а затем оно пойдет на голосование "депутатам".
«Я как депутат буду голосовать за то, чтобы убрать фамилию этого проходимца с доски почета Керчи и лишить его почетного звания», – написал ЕРМАНОВ в Facebook.
Депутат заявил, что КУНИЦЫ «непонятно на за какие заслуги» получил этот статус в то время, когда Крым находился в составе Украины.
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