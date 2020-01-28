Поки Росія не припинила агресію проти сусідів, поліпшення відносин Захід-РФ немислиме, - глава МЗС Естонії
|16:30 11.02.2020
|Россия
Естонія виступає проти поліпшення відносин Заходу з Росією.
Як інформує Цензор.Нет із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ республіки Урмас Рейнсалу.
"В умовах, коли Росія не припинила агресії проти сусідів, перегортання нової сторінки у відносинах Захід-Росія немислиме", - заявив Рейнсалу у вівторок у парламенті, викладаючи зовнішню політику уряду.
За його словами, "агресивна зовнішня політика Росії не змінилася, тому нинішня політика Європейського Союзу і НАТО у відносинах із Росією повинна тривати".
"Напередодні 75-річчя завершення Другої світової війни Росія активно виступає з історичним наративом, який заперечує історичні факти й намагається змінити загальновизнаний розгляд історії", - вважає глава МЗС.
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Він зазначив, що "Естонія підтримує ініціативи, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України й продовження невизнання анексії Криму".
Міністр також висловився за територіальну цілісність Грузії.
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