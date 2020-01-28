Голова Ради Федерації РФ висловила подяку за те, що Боснія і Герцеговина не приєдналася до "антиросійських санкцій Заходу"
|15:45 11.02.2020
|Россия
Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко висловила подяку за те, що Боснія і Герцеговина не приєдналася до "антиросійських санкцій Заходу".
Про це вона заявила за підсумками зустрічі в Москві із головою Палати народів (верхньої палати парламенту) Боснії і Герцеговини, лідером боснійських хорватів Драганом Човичем, повідомляє Балканський оглядач.
Валентина Матвієнко зазначила, що Росія зацікавлена в розширенні багатопланового співробітництва з усіма трьома народами Боснії і Герцеговини (боснійцями, хорватами і сербами).
«Між Москвою і Сараєво йде постійний політичний діалог, розвивається торгівельно-економічне співробітництво, - підкреслила спікер. - Росія є одним і найбільших інвесторів в економіку країни, і наш бізнес зацікавлений в розширенні такої взаємодії».
За її словами, за даними на середину 2019 року, сума прямих інвестицій з РФ в БіГ склала 887 мільйонів доларів. «Ми зацікавлені в розширенні прямих контактів між регіонами двох країн і обговорювали таку можливість на зустрічі з колегою», - повідомила Валентина Матвієнко.
Голова Палати народів парламенту БіГ заявив, що сподівається налагодити тісну взаємодію з Росією та вивести двосторонні відношення на більш високий рівень.
«Минулого разу ми приїжджали в вашу країну під час ЧС-2018 з футболу, і на нас велике враження справила організація турніру в РФ, - зазначив Чович. - Мені хотілося б, щоб наша нинішня зустріч дозволила підняти відносини між країнами на новий, якісний рівень».
Делегація з Боснії і Герцеговини прибула в Росію на запрошення російської сторони, яке надійшло після візиту Валентини Матвієнко до Сараєво в квітні 2018 року.
Драган Чович є лідером Хорватського демократичного союзу Боснії і Герцеговині - HDZ BiH, партії, яка є партнером правлячої в Хорватії партії HDZ на чолі із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
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