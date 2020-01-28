Громадяни понад третини країн НАТО не готові захищати союзників у разі нападу Росії – дослідження
|15:30 11.02.2020
|Россия
Більшість громадян третини країн-членів НАТО не вважають, що їхня країна має захищати союзну державу, якщо на неї нападе Росія.
Про це свідчить свіже дослідження Pew Research Center. Водночас більшість опитаних висловила сподівання, що в разі нападу на захист стане Америка, повідомляє Голос Америки.
Опитування провели у 16 з 29 країн, що входять до альянсу. Питання звучало так: “Якщо Росія нападе на одну із своїх сусідніх країн-членів НАТО, чи має ваша країна військово встати на захист?” (Росія межує з чотирма державами-членами НАТО: Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, – ред.)
Неготовність захищати союзників висловили більшість громадян Болгарії, Італії, Греції, Туреччини, Словаччини, Німеччини, Іспанії та Франції. Значна кількість тих, хто не готовий стати на захист союзників, також у Чехії, Угорщині та Польщі. Натомість більшість громадян США, Канади, Великобританії, Литви та Нідерландів вважають, що у такому разі їхня армія має стати на захист.
Дані дослідження Pew Research Center
Таким чином, в середньому половина опитаних негативно ставиться до дотримання статті 5 статуту НАТО, у якій ідеться про колективну безпеку. В ній затверджено, що напад на одну з країн альянсу буде розцінюватись як напад на всіх країн альянсу.
Попри це, в більшості країн відповіли, що позитивно ставляться до НАТО. Дві країни, де серед громадян переважає негативне ставлення, – Греція і Туреччина. Питання про ставлення до НАТО поставили також в трьох державах, що не належать до альянсу: Швеції, Україні та Росії. Серед українців 53% висловили позитивне ставлення до альянсу, 23% – негативне, і ще 24% не визначились.
Водночас у Сполучених Штатах позитивну думку про НАТО має 52% населення, у Канаді – 66%.
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