В Вашингтоне Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудили конфликт на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма, а также выразили свою полную поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом сообщается на сайте Европейской внешнеполитической службы, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — отметили в пресс-службе.