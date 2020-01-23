Помпео и Борель выразили полную поддержку территориальной целостности Украины
|15:15 11.02.2020
|Украина
В Вашингтоне Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудили конфликт на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма, а также выразили свою полную поддержку территориальной целостности Украины.
Об этом сообщается на сайте Европейской внешнеполитической службы, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
"Высокий представитель и госсекретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских соглашений и незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя. Они выразили свою полную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — отметили в пресс-службе.
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