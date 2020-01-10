В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду
|15:01 11.02.2020
|Румыния
В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду.
Згідно з документом, урядовці
- повинні мати гідне вбрання,
- не використовувати образливих, непристойних чи наклепницьких висловів чи слів,
- не приймати, прямо чи опосередковано, будь-які подарунки чи преференції, які могли б впливати або сприйматися як такі, що впливають на виконання їхніх обов'язків,
- зобов'язані повідомити про будь-яку ситуацію, яка викликає конфлікт інтересів,
- не можуть використовувати своє власне ім’я чи зображення у рекламних акціях для просування комерційної діяльності.
Із усіма пунктами документу можна ознайомитися на урядовому сайті, повідомляє Балканський оглядач.
Оприлюднення Кодексу поведінки є рекомендацією Механізму співпраці та верифікації (MCV) для Болгарії та Румунії, за допомогою якого Європейська Комісія оцінює та підтримує еволюцію Болгарії та Румунії у напрямку реформування адміністративної та судової системи.
10-12 лютого в Румунії працює нова місія з оцінки за участі експертів Європейської Комісії.
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