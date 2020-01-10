В Румунії опубліковано Кодекс поведінки членів уряду.

Згідно з документом, урядовці

- повинні мати гідне вбрання,

- не використовувати образливих, непристойних чи наклепницьких висловів чи слів,

- не приймати, прямо чи опосередковано, будь-які подарунки чи преференції, які могли б впливати або сприйматися як такі, що впливають на виконання їхніх обов'язків,

- зобов'язані повідомити про будь-яку ситуацію, яка викликає конфлікт інтересів,

- не можуть використовувати своє власне ім’я чи зображення у рекламних акціях для просування комерційної діяльності.

Із усіма пунктами документу можна ознайомитися на урядовому сайті, повідомляє Балканський оглядач.

Оприлюднення Кодексу поведінки є рекомендацією Механізму співпраці та верифікації (MCV) для Болгарії та Румунії, за допомогою якого Європейська Комісія оцінює та підтримує еволюцію Болгарії та Румунії у напрямку реформування адміністративної та судової системи.

10-12 лютого в Румунії працює нова місія з оцінки за участі експертів Європейської Комісії.