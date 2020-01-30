Константин Давыденко, подозреваемый в шпионаже, уже два года находится под стражей
|14:21 11.02.2020
|Крым
Два года назад, 11 февраля 2018 года, в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан гражданин Украины Константин Давыденко по подозрению в шпионаже в пользу Киева (статья 276 Уголовного кодекса РФ).
После задержания мужчину незаконно этапировали в Россию и в Лефортовском суде Москвы арестовали на два месяца, сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Впоследствии ему неоднократно продлевали срок ареста, а 15 октября российский суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.
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