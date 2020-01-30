Четыре года назад, 11 февраля 2016 года, российские силовики провели в оккупированном Крыму массовые обыски.

В результате были задержаны Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Вадим Сирук и Энвер Бекиров, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Их обвиняют в участии, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир". Им инкриминируют статью 205.5 Уголовного Кодекса РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в ней") и ст. 278 УК РФ ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"). Позже российский суд приговорил Муслима Алиева и Энвера Бекирова приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима, Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука - к 12 годам.

Напомним, что 5 декабря 2017 года фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" - Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Рефата Алимова - этапировали в Ростов-на-Дону через Краснодар.

22 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вернул ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" на перерассмотрение "прокурору" в Крым.

В декабре 2018 года шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из России в аннексированный Крым в связи с возвращением дела на дорасследование и изменение обвинений.

11 октября в Южном окружном военном суде Ростове-на-Дону во время прений прокурор запросил от 13 до 20 лет лишения свободы для фигурантов ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир". 12 ноября, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор. Муслима Алиева и Энвера Бекирова приговорили к 19 и 18 годам колонии строгого режима, Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука - к 12 годам, Рефата Алимова - к 8, Арсена Джеппарова - к 7.