Такое заявление сделал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек. Напоминаем, на прошлой неделе состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины и Республики Чехии.

Об этом сообщает Флот2017.

«Крым мы не забываем. Тема не исчезает. Чешская Республика никогда не признавала и не признает аннексию Крыма. Это является составной частью нашей твердой позиции в ЕС», — заявил министр Томаш Петршичек.

Чешский министр не согласен, что из повестки международной политики вопрос Крыма снят. При этом министр уверен, что санкции могут быть сняты со страны-агрессора только при условии изменения политики РФ.

На прошлой неделе в Праге начал свою работу первый Украинско-Чешский форум, в ходе которого начали обсуждаться вопросы интеграции Украины в ЕС и НАТО, экономического сотрудничества, обмена научными кадрами и т.д.

Однако, до сих пор нет комментариев ни со стороны украинского МИДа, ни со стороны чешского на заявление, которое прозвучало в оккупированном Крыму 27 ноября 2019 года. Напоминаем, в тот день в оккупированном Симферополе на пресс-конференции Наталья Серова, руководитель некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» заявила о сотрудничестве с Чешской среднеазиатской торгово-промышленной палатой в процессе продвижения крымской продукции на китайском рынке:

«Первый шаг, который мы будем совместно делать – это размещение крымской продукции на территории площадки подразделения (Чешской среднеазиатской торговой палаты) в Китае. Бесплатно крымская продукция будет размещена на территории подразделения в Китае, где мы сможем продвигать крымскую продукцию», – рассказала Серова.