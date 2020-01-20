Російська Федерація, попри нові пакети американських санкцій, суттєво наростила експорт нафти до США.

Про це пише німецька газета Die Welt, повідомляє РБК-Україна.

Видання пише, що на тлі ситуації в Сирії та Україні останнім часом відносини між США і Росією погіршилися. Зокрема, Вашингтон вводиться санкції проти підрядників "Північного потоку-2", намагається заважати Росії у сфері торгівлі зброєю. Водночас Die Welt підкреслює, що за цією "видимою конкуренцією ховаються менш помітні тенденції".

Наприклад, у жовтні 2019 року Росія стала другою за поставками нафти та нафтопродуктів в США, обійшовши при цьому Мексику. Die Welt стверджує, що пов'язано з впливом санкцій на потоки товарів на світовому ринку.

Російський експорт до США зміцнився після того, як Вашингтон ввів санкції проти Венесуели та Ірану, в результаті чого поставки з Венесуели припинилися повністю. Крім того, після введення санкцій проти Ірану за російською нафтою звернулася й Туреччина.

За даними Die Welt, за 11 місяців 2019 року Росія збільшила експорт нафти до США на 450%, виручка склала 3,41 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що США побоюються вводити антиросійські санкції. Мова йде про санкції проти "Роснефти" за роботу у Венесуелі, але США побоюються, що такий крок спричинить хаос на світовому ринку.