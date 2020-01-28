Санкционное сотрудничество – из Сирии в оккупированный Крым только апельсины
|13:01 11.02.2020
|Крым
Такое заявление сделал на пресс-конференции уже бывший «министр промышленной политики республики» Андрей Васюта.
Как только «министра» уволили – его сразу прорвало на откровения. Первая его пресс-конференция уничтожила всю дорогостоящую и долгую кремлевскую пиар-кампанию мегасотрудничества Сирии и оккупированного Крыма, сообщает Флот2017.
Суть заявления экс-министра — «Крыму нечего покупать у Сирии в обмен на свои товары». Т.е. – суда с крымским зерном и продтоварами будут обратно идти либо порожняком или в лучшем случае с парочкой контейнеров апельсин.
А теперь давайте смотреть важные и эпохальные детали.
2019 год — в Дамаске подписано соглашение между Сирией и «республикой» Крым о торгово-экономическом сотрудничестве.
Тема сотрудничества «республики» с САР была центральной на прошлогоднем «ялтинском экономическом форуме».
Есть серьёзные вопросы по торговле Крыма с Сирией. На данный момент экс-министр констатирует факт – в Крым идут только апельсины, в связи с этим экс-министр заявил об экспериментах в поставках из Сирии. Ведь из оккупированного Крыма запланирована большая линейка товаров на экспорт в Сирию:
«Если есть большое понимание того, что мы можем поставить сирийцам, в чем они нуждаются, то мы не очень понимаем, что мы можем оттуда забрать на эту сумму, на которую они готовы взять нашего товара. То есть обратного груза в полном объеме на сегодняшний день у нас нет. Мы начинаем экспериментировать по поводу овощей, фруктов, цитрусовых, оливкового масла и других продуктов питания», – заявил экс-министр.
Помимо того есть еще ряд нерешённых проблем, например – банковское обслуживание:
«Отсутствие банковского взаимодействия между РФ и Сирией затрудняет работу с экспортом и импортом», – сообщил Васюта.
Напоминаем, из оккупированного Крыма оккупанты планируют вывозить следующие товары в Сирию: зерно, подсолнечное масло, стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, удобрения, химию.
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