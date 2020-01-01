Reuters: российская делегация уехала из Анкары без соглашения по Идлибу

12:45 11.02.2020   Россия

Российская делегация уехала из Турции, не заключив сделку по деэскалации конфликта в сирийском Идлибе, сообщило Reuters со ссылкой на турецкий диписточник.

По данным МИД России, переговоры прошли в Анкаре 8–10 февраля, сообщает Коммерсантъ.

Идлиб — последняя не переданная Дамаску зона деэскалации из четырех согласованных в 2017 году «астанинской тройкой» (Россия, Турция и Иран). В сентябре 2018 года и октябре 2019 года президенты России и Турции подписывали дополнительные соглашения по Идлибу, которые были призваны остановить широкомасштабную военную операцию в этом районе.

«В центре обсуждения находилось развитие ситуации в Сирии, в первую очередь в Идлибской зоне деэскалации»,— говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В состав делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую сторону представляли заместитель главы МИДа Седат Онал и советник президента по политическим вопросам Ибрагим Калын.

Напомним, 10 февраля стало известно о новом столкновении в Идлибе турецких военных и военнослужащих сирийских правительственных войск. Как сообщили в Анкаре, в результате атаки сирийских военных турецкого военного поста в районе Тафтаназ погибли пять военнослужащих Турции, столько же были ранены. Турецкие военные открыли ответный огонь и уничтожили нападавших.



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