К началу 2023 года все объекты на территории оккупированного Крыма должны быть защищены от террористов. В первую очередь речь идет об объектах массового пребывания людей.

Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства, сообщают Аргументы Недели - Крым.

Так, должна быть обеспечена антитеррористическая защита образовательных и медицинских учреждений аннексированного полуострова, инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, а также сельскохозяйственных, культурных, спортивных, торговых, гостиничных объектов, передает «Парламентская газета».

Отметим, что аналогичные меры распространяются и на критически значимую инфраструктуру, которая располагается в оккупированном Севастополе.