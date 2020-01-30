Оккупанты приказали "защитить" от террористов оккупированный Крым
|12:30 11.02.2020
|Крым
К началу 2023 года все объекты на территории оккупированного Крыма должны быть защищены от террористов. В первую очередь речь идет об объектах массового пребывания людей.
Об этом говорится в соответствующем постановлении российского правительства, сообщают Аргументы Недели - Крым.
Так, должна быть обеспечена антитеррористическая защита образовательных и медицинских учреждений аннексированного полуострова, инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, а также сельскохозяйственных, культурных, спортивных, торговых, гостиничных объектов, передает «Парламентская газета».
Отметим, что аналогичные меры распространяются и на критически значимую инфраструктуру, которая располагается в оккупированном Севастополе.
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