"Арбитражный суд" оккупированного Севастополя отказал новороссийской фирме «ФОЛ» в признании «Севастопольский морской порт» банкротом.

Соответствующее определение вынесено накануне. Причины принятия "судом" такого решения пока не известны, поскольку оглашена только резолютивная часть, сообщают Примечания.

Напомним, ООО «ФОЛ» в январе этого года обратилось в "суд" с заявлением о признании «Севморпорт» несостоятельным из-за долга в размере 616 191 рубля.

Это произошло на фоне поручения президента России Владимира Путина сохранить это "госпредприятие в собственности" оккупированного Севастополя, данного "врио губернатора" Михаилу Развожаеву и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Этот удачный исход тяжбы в "арбитражном суде" оккупированного Севастополя, которая фактически и не начиналась — решение-то было принято в предварительном заседании, не отменяет того, что, согласно данным сайта севастопольских судебных приставов на 7 февраля, за портом числились долги на общую сумму 2 миллиона 639 тысяч рублей, по которым открыты исполнительные производства для принудительного взыскания.