ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП), который только в январе 2020 года вышел из финансового кризиса в 100 млн грн, запланировал пока сосредоточиться на ремонте своих буксиров. Все они будут ремонтироваться на государственной судоремонтной верфи, которая также принадлежит предприятию.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора ГП "ОМТП" Алексей Мясковский, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Пока на то, чтобы обновлять флот новыми судами или закупать новое оборудование, у ОМТП средств нет. Предприятие только начало "вставать на ноги" и его еще ждет путь к финансовому "оздоровлению". Однако одной из главных задач, которые поставило перед собой руководство "Одесского порта", является ремонт имеющихся буксиров. Самый крупный из них, "Гранит", уже находится на ремонте и в скором времени выйдет в море.

Этот год мы посвятим ремонту. Пока закупать что-то речи не идет, и это первое. А второе – это то, что 90% прибыли забирается в бюджет и мы должны планировать наши финансы. Но, надеюсь, в дальнейшем эту норму изменят, - объяснил Алексей Мясковский

Он отметил, что все буксиры будут ремонтировать только на принадлежащем ОМТП судоремонтном заводе, что позволит не только сэкономить средства, но и вывести завод из кризисного состояния.

Добавим, что сейчас судоремонтный завод уже увеличил объем своей работы в 2 раза, по сравнению с предыдущим годом, однако и это не помогает ему выйти из "минуса" и он работает в убыток. Однако французский инвестор планирует уже в скором времени вложить в завод порядка 80 млн долларов США, что поможет не только вывести его из кризиса, но и обновить имеющееся оборудование, а значит и количество обслуживаемых им судов.