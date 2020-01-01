Росморпорт проводит тендер на дноуглубительные работы в акватории порта Кавказ

11:51 11.02.2020   Россия

ФГУП «Росморпорт» объявило запрос котировок в электронной форме по выбору организации на выполнение ремонтных дноуглубительных работ в «Акватории порта Кавказ».

Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает PortNews.

Начальная (максимальная) цена договора - 4 млн 999 тыс. 656 руб.

Срок подачи заявок истекает 17 февраля 2020 года. Итоги будут подведены 27 февраля 2020 года.

Вопросы дноуглубления, строительства и реконструкции гидротехнических сооружений обсудят участники  III конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление» (26-27 февраля 2020 года, Москва, Торгово-промышленная палата Российской Федерации).

Организатором конгресса  выступает  ведущая отраслевая медиа-группа «ПортНьюс» в партнерстве с ФГУП «Росморпорт». Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта и ГК «Росатом».



Ще на цю тему:

14:45 26.09.2019
В России озвучили новый состав инвесторов порта Тамань
12:30 10.09.2019
Российские угольные компании потеряли интерес к порту Тамань
15:17 15.07.2019
Под «Адмирала Кузнецова» сломают стенку
15:25 14.02.2019
ВТБ выкупил зерновой терминал у Новороссийского морского порта
09:02 27.03.2018
Правительство РФ одобрило перевод тарифов портов в рубли
18:32 03.10.2017
В России вводят инвестиционный сбор в морских портах
18:09 16.08.2017
Путин поручил перейти на рубли при расчете тарифов для стивидоров с 2018 года
08:34 09.08.2017
В России придумали новый портовый сбор для судовладельцев
09:32 01.03.2017
Новороссийский морской торговый порт готов пойти на мировую с ФАС РФ
11:11 27.12.2016
В Реестр морских портов РФ внесены изменения о морском порте Таганрог
20:47 01.12.2016
Крупнейшей портовой группой России может завладеть эмиратский холдинг DP World
19:00 15.11.2016
Чистая прибыль «Туапсинского МТП» по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла в 1,5 раза - до 2,5 млрд руб.
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 11.02.2020
Выборы в Азербайджане: ОБСЕ обнаружила множество нарушений
13:40 10.02.2020
Партія президента Азербайджану отримає більшість у парламенті
11:20 10.02.2020
Авиакомпания Buta Airways возобновляет авиарейсы Баку — Одесса
09:40 10.02.2020
В Азербайджані вперше в історії країни пройшли позачергові парламентські вибори
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 10.02.2020
ЮВО: В горах Армении российские военные уничтожили танки условного противника
15:20 06.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении начались двусторонние ротные тактические учения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 07.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
20:45 06.02.2020
У Греції стався потужний землетрус
17:45 05.02.2020
Греція ввела реєстрацію для НУО, які працюють на островах з мігрантами
14:21 05.02.2020
Біля 2000 мігрантів протестували на грецькому острові Лесбос
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 10.02.2020
Интеграция Грузии в НАТО лучший шаг для прекращения российской агрессии - депутат ЕП
17:20 10.02.2020
ЮВО: Военнослужащие российской базы в горах Абхазии проводят учения
11:00 10.02.2020
ЮВО: Российские военные выполнили боевые стрельбы в Южной Осетии
20:15 07.02.2020
Грузія чекає ще більше туристів з України в 2020 році
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:40 10.02.2020
Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
18:21 07.02.2020
Президент Молдови Додон готовий надати широку автономію Придністров'ю
18:00 06.02.2020
В Молдове судят экс-главу спецслужбы
17:00 06.02.2020
Через негоду не працюють пункти пропуску на кордоні з Молдовою / Фото
Всі новини країни
Россия Россия
13:41 11.02.2020
Росія скористалася санкціями США проти Ірану та Венесуели - Die Welt
12:45 11.02.2020
Reuters: российская делегация уехала из Анкары без соглашения по Идлибу
11:51 11.02.2020
Росморпорт проводит тендер на дноуглубительные работы в акватории порта Кавказ
08:45 11.02.2020
"Наче нічого не трапилось": екс-голова МЗС пояснив, навіщо Лавров заговорив про "обмін послами" з Україною
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:45 07.02.2020
Президент Румунії повторно висунув кандидатуру Орбана в прем’єри
19:41 05.02.2020
Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 11.02.2020
Туреччина заявляє, що у відповідь Асаду обстріляла 115 цілей, знищивши 100 військових
20:15 10.02.2020
На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
18:00 10.02.2020
Турецкие подлодки класса "Превезе" оснастят противоторпедными комплексами
15:20 10.02.2020
Туреччину засипає снігом - оголосили про загрозу сходження нових лавин
Всі новини країни
Украина Украина
13:21 11.02.2020
Чешская республика не признает российскую аннексию Крыма
13:01 11.02.2020
Санкционное сотрудничество – из Сирии в оккупированный Крым только апельсины
12:30 11.02.2020
Оккупанты приказали "защитить" от террористов оккупированный Крым
12:15 11.02.2020
Нужны деньги на погашение миллионных долгов Севморпорта — в банкротстве отказано
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд