ФГУП «Росморпорт» объявило запрос котировок в электронной форме по выбору организации на выполнение ремонтных дноуглубительных работ в «Акватории порта Кавказ».

Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает PortNews.

Начальная (максимальная) цена договора - 4 млн 999 тыс. 656 руб.

Срок подачи заявок истекает 17 февраля 2020 года. Итоги будут подведены 27 февраля 2020 года.

Вопросы дноуглубления, строительства и реконструкции гидротехнических сооружений обсудят участники III конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление» (26-27 февраля 2020 года, Москва, Торгово-промышленная палата Российской Федерации).

Организатором конгресса выступает ведущая отраслевая медиа-группа «ПортНьюс» в партнерстве с ФГУП «Росморпорт». Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта и ГК «Росатом».