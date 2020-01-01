Росморпорт проводит тендер на дноуглубительные работы в акватории порта Кавказ
|11:51 11.02.2020
|Россия
ФГУП «Росморпорт» объявило запрос котировок в электронной форме по выбору организации на выполнение ремонтных дноуглубительных работ в «Акватории порта Кавказ».
Об этом говорится в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает PortNews.
Начальная (максимальная) цена договора - 4 млн 999 тыс. 656 руб.
Срок подачи заявок истекает 17 февраля 2020 года. Итоги будут подведены 27 февраля 2020 года.
Вопросы дноуглубления, строительства и реконструкции гидротехнических сооружений обсудят участники III конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление» (26-27 февраля 2020 года, Москва, Торгово-промышленная палата Российской Федерации).
Организатором конгресса выступает ведущая отраслевая медиа-группа «ПортНьюс» в партнерстве с ФГУП «Росморпорт». Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта и ГК «Росатом».
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