Экипажи вертолётов Ка-27М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.

Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ, передает Крым Информ.

В ходе учения вертолеты Ка-27М применили опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.

Экипажи вертолётов морской авиации выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ РФ.

Вертолёт Ка-27М является модернизированной модификацией противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ с обновлённым целевым оборудованием для поиска подводных лодок противника.