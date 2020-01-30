Вертолётчики морской авиации ЧФ РФ "искали" подлодку

11:41 11.02.2020   Крым

Экипажи вертолётов Ка-27М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота России провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море.

Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ, передает Крым Информ.

В ходе учения вертолеты Ка-27М применили опускаемую гидроакустическую станцию, способную обнаруживать и определять координаты различных подводных целей.

Экипажи вертолётов морской авиации выполнили задачу поиска и передали полученные данные тактической группе противолодочных кораблей.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ РФ.

Вертолёт Ка-27М является модернизированной модификацией противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ с обновлённым целевым оборудованием для поиска подводных лодок противника.



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