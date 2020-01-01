Українські Bayraktar TB2 все ще не боєготові

11:31 11.02.2020   Украина

Через декілька місяців після отримання Повітряними Силами ЗС України турецьких ударних БПЛА Bayraktar TB2 вони все ще не боєготові.

Про це йдеться у матеріалі Український мілітарний портал.

Причина тому, що підрозділ сформований під отримані БПЛА, все ще не набув боєготовності та не здійснює навіть навчальні польоти декілька.

Зокрема підрозділ отримав фонди колишнього винищувального полку, розформованого двадцять років тому. На жаль, із коштів, необхідних для облаштування приміщень, надійшло всього 265 тисяч. Їх вистачило лише на заміну вікон, дверей і електропроводки, ремонту стелі.

Це при тому, що командування бригади тактичної авіації імені Петра Франка передала жилу казарму для особового складу новоствореного підрозділу та для зберігання станцій наведення і самих Bayraktar TB2 передали сховища-ангари.

Для поліпшення умов розміщення частини, особовий склад замість підготовки зараз вимушений займатися господарськими та ремонтними роботами на території.

Долучились до відновлення волонтери та небайдужі громадянами Старокостянтинова.

За їхнього сприяння створено прийнятні умови для розміщення особового складу – повністю замінено систему опалення будівлі, встановлено сучасний твердопаливний котел, обладнані душові кабіни й санвузли.

Цей підхід дуже дивує турецьких фахівців, що впродовж всього терміну гарантійного періоду знаходяться в Україні та обслуговують БПЛА і мають здійснювати підготовку українських фахівців.

Інша причина, чому за такий тривалий час українські Bayraktar TB2 все ще не боєготові – бюрократичні процедури.

Сотні погоджень і узгоджень у високих кабінетах гальмують процес початку експлуатації БПЛА.

У частині очікують, що необхідні проблеми будуть розв’язані, та будуть усунуті перешкоди, які заважають реалізовувати те, заради чого і закупили цю сучасну техніку.



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