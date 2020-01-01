В Украине запланирован ряд международных учений в 2020 году

11:21 11.02.2020   Украина

Нацкомитет по безопасности, обороны и разведки рекомендовал ВРУ принять законопроект № 3003 о допуске подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в текущем году.

Об этом сообщает Информационное управление аппарата Верховной Рады Украины, передает Флот2017.

В законопроекте говорится о проведении нескольких международных учений на территории Украины:

украинско-американские учения «Репид Трайдент — 2020»,
украинско-молдавские учения «Юг — 2020»,
украинско-американские учения «Си Бриз — 2020»,
украинско-румынские учения «Риверайна — 2020»,
украинско-британские учения «Вориер Вотчер — 2020».

В законопроекте оговаривается общая численность, тип, количество вооружений, военной техники, сроков пребывания и мест дислокации подразделений иностранных вооруженных сил на период проведения учений.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием ВСУ на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, в сумме 63 824,3 тыс. грн. планируется осуществить в пределах ассигнований, предусмотренных Законом Украины «О Государственном бюджете Украина на 2020 год» Министерству обороны Украины.



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