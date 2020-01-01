Наблюдатели ОБСЕ отметили многочисленные нарушения в ходе проведения голосования и подсчета результатов на парламентских выборах в Азербайджане.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. По последним данным, 71 место из 125 получила правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым. Большинство из оставшихся мест досталось мелким партиям и независимым кандидатам, лояльно относящимся к партии Алиева, сообщает Би-би-си.

Международные наблюдатели отметили значительные процессуальные нарушения во время подсчета голосов и подняли вопрос о прозрачности и честности прошедших выборов. Оппозиция же призвала всех к протесту против фальсификаций.

Са м Алиев вечером в понедельник сказал, что международные наблюдатели относятся к выборам в Азребайджане предвзято.

"Мы уже давно привыкли к негативным заключениям ряда международных наблюдательных миссий. Иногда эти заключения готовятся еще до проведения выборов, причем не самими организациями, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали подобное", - приводится высказывание Алиева на президентском сайте.

"Я не помню, чтобы на каких-то парламентских выборах в Азербайджане было более 1300 кандидатов. То есть, это само по себе свидетельствует о том, что выборы прошли в условиях конкуренции", - добавил президент."Выборы омрачились нарушениями, большими, чем когда-либо", - сказал агентству Рейтер Ильгар Мамедов, лидер оппозиционной партии ReAL ("Республиканская альтернатива"). Ранее он называл выборы историческим шансом для оппозиции и народа, призывая к участию в них все политические силы.

"Многие международные наблюдатели выразили беспокойство в связи с нарушением фундаментальных прав и свобод", - говорится в официальном заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами.

Проблемы были обнаружены на 7% избирательных участков, что статистически достаточно высокий показатель. Среди нарушений наблюдатели зафиксировали давление на избирателей, а оппозиция заявила о вбросах в урны для голосования.

"Несмотря на то, что наблюдается улучшение в проведении выборов, были выявлены определенные нарушения. Мы ожидали более прозрачного и демократического проведения выборов в стране", - сказал специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.

"Были зафиксированы случаи давления на избирателей, кандидатов и их представителей", - добавил Герасимов на пресс-конференции по итогам выборов.

Азербайджанская служба Би-би-си поговорила с человеком, который представился "сотником". Такие люди обычно возглавляют внушительные по своему размеру группы, которые на выборах занимаются "каруселью" - переездами с одного избирательного участка на другой для массового голосования за одного кандидата.

Центризбирком Азербайджана сообщил, что во время выборов к ним поступило 261 обращение, в основном технического и консультативного характера, которые были быстро разрешены.

При этом зампред ЦИК Азербайджана Ровзат Гасымов сообщил журналистам, что все жалобы и опубликованные в соцсетях факты и видео нарушений будут тщательно изучены.

Между тем российские наблюдатели считают, что выборы в Азербайджане проходили демократично и соответствовали закону. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила глава делегации от Совета Федерации России Лилия Гумерова.

Новые кадры

Накануне внеочередного голосования президент Азербайджана Ильхам Алиев произвел ряд кадровых перестановок.

Он уволил главу президентской администрации Рамиза Мехтиева, занимавшего эту должность больше 20 лет, назначил премьер-министром 63-летнего экономиста Али Асадова, а министром экономики - 43-летнего Микаила Джаббарова.

До этого Алиев отправил в отставку двух вице-премьеров.В прошедших внеочередных выборах некоторые эксперты усматривают попытку власти вывести на политическую авансцену новых молодых политиков, которые, впрочем, вряд ли кардинально повлияют на политическую и экономическую ситуацию в стране.

"Вместо системы тотальных поборов, какими занималась старая гвардия, теперь все "жирные" места в экономике будут заняты просто новыми людьми. Нефть, золото, строительный бизнес давно заняты монополистами, а сейчас власти пытаются изменить характер зарабатывания денег не прямыми поборами, как это делали старые кадры, а простыми монополиями", - сказал в интервью Би-би-си политолог Хикмет Гаджизаде.