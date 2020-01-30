Джамала отримала нагороду за пісню «1944»

10:30 11.02.2020   Крым

Українська співачка з Криму Джамала повідомила, що отримала нагороду від YUNA «20 знакових пісень за 20 років» за пісню «1944».

Про це вона написала на своїй сторінці в​ Facebook, повідомляє Радіо Свобода.

«Мені здається, що вибрати тільки 20 пісень за 20 років – це неймовірно складно. За цей період було створено дуже багато важливих пісень, які люблять люди. Те, що саме «1944» потрапила в цей список, для мене дуже важливо. Звісно, хотіла б, щоб туди потрапили і «Заплуталась», і «Шлях додому», і «Чому квіти мають очі», і ... можливо, все», – написала співачка 10 лютого.

При цьому вона підкреслила, що пісня «1944» завжди була і буде особливою для неї, а також подякувала всім, хто розумів її і підтримував.

«Вдячна і тим, хто не розумів. Ви змусили мене співати ще краще і голосніше! Спасибі YUNA за цю честь і довіру. Намагатимуся писати пісні, які залишилися б в історії української музики», – резюмувала Джамала.

7 лютого вийшов новий відеокліп на нову спільну композицію української співачки з Криму Джамали і хіп-хоп виконавиці Alyona Alyona «Жалі».

20 грудня вийшов відеокліп на спільну композицію Джамали і хіп-хоп виконавиці Alyona Alyona «Забирай». Темою пісні став кібербулінг.

Дует Джамали і репера Jah Khalib «Кохаю» був номінований на музичну премію YUNA.

Джамала перемогла на «Євробаченні» в Швеції в 2016 році. Вона виграла, виконавши пісню «1944» про депортацію кримськотатарського народу. Після перемоги української виконавиці, у 2017 році конкурс пройшов у Києві.



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