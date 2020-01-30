Віце-президент Єврокомісії: Якби у мене був один день на місці Путіна, я б повернула Крим Україні
|10:15 11.02.2020
|Крым
Віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова заявила, що якби могла очолити Росію хоча б на день, то повернула б Крим Україні.
Про це вона сказала в бліц-інтерв'ю партії Альянс лібералів та демократів (ALDE), повідомляє НВ.
Відповідаючи на питання, з яким політиком вона гіпотетично помінялася б місцями на день, Юрова сказала, що «перемістилася б в Москву і замінила Володимира Володимировича Путіна».
«Якби у мене був один день, я б повернула Крим назад Україні», - сказала вона.
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