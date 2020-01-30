В Южном военном округе развернуты мобильные отряды с антидроновыми комплекса для обеспечения круглосуточной охраны военных баз. Мобильные отряды укомплектованы контрактниками, прошедшими спецобучение.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ, передает Флот2017.

С января 2020 года армейские мобильные отряды по борьбе с дронами заступили на дежурство и прикрывают важные военные объекты и части. На их вооружении находятся малогабаритные радиолокаторы и системы радиоэлектронных помех. Пока отряды по борьбе с беспилотниками глушат и вынуждают к посадке дроны-нарушители. Планируется оснащение отрядов средствами уничтожения БПЛА.

По словам российского военного эксперта Олег Желтоножко, даже дешевые в изготовлении дроны представляют серьезную угрозу, так как «могут эффективно вести разведку и наносить штурмовые удары», при чем «их трудно обнаружить».

ВС РФ уже отработали тактику борьбы с беспилотниками. Личный состав мобильных отрядов для обнаружения БПЛА применяет малогабаритные локаторы. Дрон-нарушитель подвергается воздействию системы выставления радиоэлектронных помех, которая перехватывает управление или создает «шумовую» завесу, гасит спутниковые каналы. Двигатель беспилотника глохнет, и он падает на землю. Либо в случае перехвата сигнала БПЛА, а военная техника обеспечивает такую возможность в радиусе нескольких километров, дрон приземляют.

Легким силам «охотникам за дронами» могут помогать как снайперы, так и комплексы радиоэлектронной борьбы и ПВО.

Отметим, что в Южном военном округе в 2019 году проходили учения по уничтожению беспилотников условного противника. Личный состав уничтожал мишени, имитирующие беспилотники, из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 300 до 700 м. Разведка целей и определение расстояния до них отрабатывались с применением тепловизионного прицела из комплекта боевого снаряжения «Ратник» и переносных лазерных приборов.

Кроме того, проводились маневры, в которых были задействованы мобильный комплекс РЭБ «Красуха» и зенитный ракетно-пушечный комплекс ПВО «Панцирь-С». «Красуха» позволяет глушить сигналы управления дрона в радиусе 300 км. А «Панцирь» сбивает их огнем спаренной 30-мм пушки.