Турецькі сили завдали ударів по 115 цілям режиму сирійського уряду і ліквідували 101 військового на знак помсти за напад 10 лютого в Ідлібі, внаслідок якого загинули п'ятеро турецьких солдатів.

Про це заявило Міністерство національної оборони Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На цей час негайно було обстріляно 115 цілей режиму, і 101 елемент режиму було знешкоджено за первинною інформацією з різних джерел", - йдеться у повідомленні міністерства.

"Було встановлено знищення трьох танків, двох артилерійсько-минометих позицій, а також одного з вертольотів армії режиму", - заявили в Анкарі.

У понеділок на півночі сирійської провінції Ідліб внаслідок артилерійського обстрілу з боку сирійського режиму загинули 5 турецьких військовослужбовців, 5 солдатів поранено.

Підрозділи сирійської армії, які за підтримки союзників наступають в південно-західних околицях Алеппо, взяли під контроль більшу частину шосе Хама - Алеппо, повідомив 10 лютого телеканал Al Mayadeen.