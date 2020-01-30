Денісова закликає міжнародні організації й правозахисників відвідувати суди в Криму
|09:30 11.02.2020
|Крым
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародні організації та правозахисні інституції направляти на судові засідання в анексований Крим своїх представників, щоб не допустити порушень прав людини.
Таку заяву Денісова зробила після засідання підконтрольного Росії суду в Сімферополі, на якому вчергове були продовжені терміни утримання під вартою десятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомляє Радіо Свобода.
«Засуджую рішення Київського районного суду міста Сімферополь, згідно з яким сьогодні був продовжений запобіжний захід незаконно ув'язненим кримським татарам... Окупаційний суд знову не взяв до уваги доводи сторони захисту, зокрема, про непричетність наших співгромадян до скоєння злочинів, за якими їх звинувачують», – йдеться в повідомленні українського омбудсмена.
Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активіста за звинуваченням в участі в забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар. Ще один – Едем Яячиков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.
Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликав до їхнього негайного звільнення з російського СІЗО.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра звільнити заарештованих активістів «Кримської солідарності», громадських журналістів у Криму викликають «подив».
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