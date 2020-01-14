Правоохоронці провели обшуки в приміщенні Миколаївської облдержадміністрації в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду площею 157 га, яка належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, передає УНІАН.

До цього касаційна судова інстанція за позовом прокуратури встановила, що посадові особи Миколаївської ОДА у 2015 році, приймаючи спірне розпорядження щодо водних об'єктів загальнодержавного значення, вийшли за межі своїх повноважень, та визнала недійсним відповідний договір оренди.

Як зауважили в Офісі генпрокурора, розпорядження такими земельними ділянками віднесено до виключної компетенції Кабінету міністрів України.

«Слідчі дії відбулися з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення», - додали у відомстві.



