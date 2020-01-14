У Миколаївській ОДА провели обшуки в справі заволодіння акваторії Дніпро-Бузького лиману
|09:15 11.02.2020
|Украина
Правоохоронці провели обшуки в приміщенні Миколаївської облдержадміністрації в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою водного фонду площею 157 га, яка належить до акваторії Дніпро-Бузького лиману.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, передає УНІАН.
До цього касаційна судова інстанція за позовом прокуратури встановила, що посадові особи Миколаївської ОДА у 2015 році, приймаючи спірне розпорядження щодо водних об'єктів загальнодержавного значення, вийшли за межі своїх повноважень, та визнала недійсним відповідний договір оренди.
Як зауважили в Офісі генпрокурора, розпорядження такими земельними ділянками віднесено до виключної компетенції Кабінету міністрів України.
«Слідчі дії відбулися з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення», - додали у відомстві.
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