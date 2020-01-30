Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm зібрали нові докази проти російських військових, які брали участь в агресії проти України в Криму.

Про це йдеться у публікації на сайті спільноти, повідомляє Укрінформ.

"Встановлено, що ракетний катер Р-60 зі складу 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ під час спецоперації із захоплення Криму брав участь у блокуванні кораблів ВМС України в бухті Донузлав. Екіпаж та командир катера нагороджені за участь в агресії проти України. Цікаво, що командир РКА Р-60 раніше також був нагороджений за агресію проти Грузії", - зазначається у публікації.

За даними InformNapalm, до цього часу командир корабля не був зазначений в переліку військових службових осіб командного складу збройних сил та представників влади Російської Федерації, яким Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру.

"РКА Р-60 також не вказаний в переліку кораблів, задіяних в агресії проти України. Тому волонтери InformNapalm зібрали нові матеріали та відкрито звертаються до держструктур України і закликають їх провести всі належні процесуальні дії щодо командира та членів екіпажу ракетного катера Р-60 Чорноморського флоту Російської Федерації", - наголошують у спільноті.

Як зазначається, до складу 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ РФ (в/ч 72165, ППД – тимчасово окупований Крим, м. Севастополь) входять два дивізіони: 166-й Новоросійський дивізіон малих ракетних кораблів (166-й ДМРК) та 295-й Сулинський дивізіон ракетних катерів.

Кораблі обох дивізіонів брали участь у спецоперації із захоплення Криму. "InformNapalm вже писав про участь 166-го ДМРК в агресії проти України. Сьогодні ми викриваємо російських агресорів з 295-го дивізіону ракетних катерів, мова піде про членів екіпажу ракетного катера Р-60 (бортовий номер 955)", - йдеться у публікації.

Зокрема, волонтери спільноти наводять фото двох російських моряків (Костянтина Тяжка та Олега Льовочкіна) з медалями за окупацію Криму. Це фото обоє опублікували у своїх альбомах в соцмережах. Льовочкін проходив строкову службу на ракетному катері Р-60. В його альбомі є фото на борту катера. Тяжко у своєму профілі в соцмережі вказав бригаду, в якій служив у 2013-2014 роках. Фото ракетного катера Р-60 підписав: "Мій катерок".

Командиром РКА Р-60 на момент операції із захоплення Криму був капітан 3-го рангу Євгеній Кузьмін. Фото Кузьміна та детальна інформація про нього є у статті російського видання "Флаг Родины" за 30 жовтня 2015 року. У статті сказано, що Кузьмін нагороджений медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня (нагороду отримав за участь у т. зв. операції з примусу Грузії до миру, що фактично є агресією проти Грузії), медаллю "За воїнську доблесть" II ступеня (за бойову службу ракетного катера в Середземному морі), медаллю Ушакова. На посаді командира РКА Р-60 Кузьмін фіксується і після анексії Криму.

Крім того, волонтери InformNapalm знайшли фото, на якому Кузьмін з нагородами, про які сказано в цитованій вище статті. Також на фото в Кузьміна є медаль "За повернення Криму", йдеться у публікації.

Як повідомлялося, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".