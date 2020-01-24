Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко назвав "перевіркою на вошивість" заяву глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що Росія не проти обмінятися з Україною послами.

"Пропозиція відновити повноцінні дипломатичні відносини – це абсолютно нормально з точки зору Москви", – сказав він УНІАН.

На думку дипломата, "Росія зараз намагатиметься робити все, щоб показати, що насправді нічого не трапилося. Ну, вкрали частину території та нахабно намагаються це узаконити. Ну що тут такого? Так вийшло. Ведуть війну. Ну, це ж не вони ведуть війну, а "трактористи" і "комбайнери". Все це треба сприймати як українські проблеми. До чого тут Росія?" За наявної ситуації "українська влада або піде на приниження і вкотре покаже, що вона не українська, а невідомо яка, або покаже свою позицію і залишить цю тему на той час, поки не відбудеться звільнення Криму і звільнення Донбасу".

У цьому контексті Огризко додав, що в разі, якщо українська влада піде на поступки Росії, "очікувати можна будь-чого, зокрема відновлення водопостачання Криму".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не проти обмінятися послами з Україною, щоб повноцінно відновити дипломатичні відносини з Києвом.

"Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, щоправда, начебто хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти", – сказав він.



