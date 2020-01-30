В оккупированной Керчи зреет серьезный бунт: как выяснилось, оккупационные «власти» хотят закрыть местный рыбный порт, тем самым оставив без средств к существованию сотни работников предприятия. Также закрытие угрожает еще одному крупному морскому предприятию города.

Керченские портовики 15 февраля собираются выйти на акцию протеста против массовых сокращений, намеченных на 1 апреля, сообщает Информационное Сопротивление.

Подконтрольные Кремлю «власти» намерены полностью закрыть и ликвидировать Керченский рыбный порт и Керченскую паромную переправу. Сокращения также ожидаются в Торговом порту и Гидрографии. Более 600 человек будут выкинуты на улицу. Оккупанты пока не дали разрешение на проведение митинга, сообщает блогер Крымский бандеровец.

«Заявка портовиками подана. Находится на рассмотрении. Официальный ответ по поводу разрешения на проведение митинга будет дан на следующей неделе», – сообщил начальник отдела по межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и религиозными организациями Сергей Ворончихин местному изданию.