Анонсований на 3 травня "Марш гідності. Світ - проти насильства і окупації" - це громадянська акція, спрямована на те, щоб підняти тему Криму і без застосування сили домагатися його повернення.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Суспільне.

Лідер кримськотатарського народу не виключає, що можуть бути арешти. "Може бути, вони закриють пункти пропуску, може, будуть провокації з російської сторони, щоб викликати якісь сутички. Але ми це все скрупульозно прораховуємо", - уточнив Джемілєв.

Нардеп підкреслив, що, оскільки Україна має справу з неадекватною державою, то він придумав віковий ценз, щоб у перших рядах йшли люди, які вже прожили середню тривалість життя - 73 роки.

"Я цілком підпадаю під цю категорію, так що я там точно буду. Ми в першу чергу розраховуємо на свої сили", - пояснив він, додавши, що хотіли б привернути увагу депутатів Європарламенту та Парламентської асамблеї Ради Європи.

Джемілєв порадив окупантам готуватися зустрічати учасників акції на всіх трьох контрольно-пропускних пунктах.

Як відомо:

22 січня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що 3 травня кримські татари планують масово перетнути адміністративний кордон з окупованим Кримом у пункті пропуску "Чонгар".

27 січня сформовано початковий склад штабу з підготовки та проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності», який передбачає похід на анексований Крим.