Коболєв озвучив орієнтовну вартість втрачених активів "Нафтогазу" у Криму

08:01 11.02.2020   Крым

Орієнтовна сума втрат НАК "Нафтогаз України" в Криму через окупацію Російською Федерацією – 8 мільярдів доларів.

Про це Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.

“Арбітраж визнав РФ винною стороною в тому, що „Нафтогаз“ втратив активи в Криму. Це дуже важлива була перемога. Після цієї перемоги, нам залишилось пройти другу стадію, коли ми подаємо розрахунок, а яка ж вартість цих актівів. Ось протягом лютого остаточні розрахунки будуть передані в трибунал, і ми будемо чекати на остаточне рішення трибуналу, а скільки ж грошей РФ боргує. На першому етапі нам вдалося визначати їх провину в цьому, а зараз другий етап”, — сказав Коболєв.

Він зазначив, що це арбітраж між Нафтогазом та Російською Федерацією, як країною.

“Приблизна наша остаточна сума оцінки наших втрат близька 8 мільярдів доларів. Там були пораховані всі активи, включно з втратою цього газу, який на Одеському та Безіменному родовищі зараз просто крадеться”, — зазначив Коболєв.

Нагадаємо, цього тижня у НАК “Нафтогаз України” планують завершити підготовку до подання документів у межах арбітражного процесу проти Російської Федерації щодо активів у Криму.

Як повідомлялося раніше, Федеральний суд Швейцарії 9 січня прийняла рішення, зобов'язавши Росію виплатити близько 76 мільйонів швейцарських франків (77,91 млн доларів) як компенсацію за шкоду українським компаніям, майно яких було конфісковане після анексії Криму в 2014 році.



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