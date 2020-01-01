У берегов провинции Мугла на юго-западе Турции состоялась национальная парусная регата с участием 38 яхт.

В соревнованиях приняли участие 320 спортсментов из различных провинций страны, пишет Анадолу.

Захватывающий турнир запомнился красочными моментами: