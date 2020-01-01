На юго-западе Турции состоялась зимняя регата / Видео
|20:15 10.02.2020
|Турция
У берегов провинции Мугла на юго-западе Турции состоялась национальная парусная регата с участием 38 яхт.
В соревнованиях приняли участие 320 спортсментов из различных провинций страны, пишет Анадолу.
Захватывающий турнир запомнился красочными моментами:
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