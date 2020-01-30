Ще двом кримським татарам продовжили арешт до 15 березня

20:00 10.02.2020   Крым

Суд в окупованому Криму подовжив до 15 березня арешт двом фігурантам другої сімферопольської групи "у справі Хізб ут-Тахрір" Рустему Сейтхалілову й Фарходу Базарову.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність, пише Укрінформ.

"Суд продовжив запобіжний захід Сейтхалілову Рустему і Фарходу Базарову до 15 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Обвинувачені у "справі" заявили в "суді", що не визнають своєї провини.

"Із клопотанням слідчого не згоден, вважаю себе невинним. Я бачу, що сторона звинувачення будує цю справу на припущеннях, без доказів, затягує її. Минуло вже 11 місяців з моменту нашого арешту, проте жодних слідчих дій, окрім тих, коли ми виїжджали на впізнавання, де брали участь приховані свідки, не було. Я не бачу взагалі сенсу в цих слідчих діях з участю прихованих свідків", - наголосив Сейтхалілов.

За словами Базарова, він також не згоден із подовженням на два місяці терміну тримання під вартою.

"Умови утримання, їжа, яка суперечить нашим релігійним поглядам, погане медичне обслуговування - на це все є скарги. Елементарно, нещодавно я два тижні хворів, і мене жодного разу лікар не відвідав... Маленькі камери, які погано провітрюються, в яких ми перебуваємо. Бракує місць, на 3-4 місця - 12-13 чоловік. Погане опалення, немає гарячої води", - розповів Базаров.

Крім того, зазначив він, коли вони виїжджають на слідчі дії, тюремники проводять "банний день", до того ж у день суду їх не забезпечують сухим пайком.

Під час засідання Базаров заявив два клопотання. Перше - проти утримання його в клітці - "акваріумі", яка заважає йому розмовляти з адвокатом, і друге - про застосування щодо нього 4 Женевської конвенції, оскільки він є громадянином України і вважає, що Крим є окупованою територією.

Як повідомлялось, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки й затримання кримських татар, більшість з яких - активісти "Кримської солідарності". Загалом було затримано і заарештовано 24 людини, які стали фігурантами другої сімферопольської групи "у справі Хізб ут-Тахрір".



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