Прокуратура автономії повідомила про підозру колишньому прокурору прокуратури АР Крим у вчинені державної зради.

Про це повідомляє прокуратура АРК, пише Укрінформ.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру колишньому прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході розслідування встановлено, що колишній прокурор після окупації півострова у 2014 році перейшла на службу до незаконно створеної «прокуратури Республіки Крим».

За даними прокуратури, перебуваючи на посаді прокурора апеляційного відділу кримінально-судового управління, розуміючи незаконність кримінального переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, у ході якого «рішенням» «Киевского районного суда г. Симферополя» йому незаконно продовжено запобіжного захід у вигляді тримання під вартою, у подальшому вимагала залишити рішення без змін.

Як результат, незаконно створений «Верховний суд Республіки Крим» врахував позицію «прокурора», залишивши рішення без змін, та відмовив «обвинуваченому» у задоволенні апеляційної скарги.

Своїми діями, вказаний «прокурор», перейшовши на бік ворога, надавала допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України.

На даний момент, підозрювану оголошено в розшук, вживаються всі заходи для встановлення її місцеперебування.