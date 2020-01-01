Интеграция Грузии в НАТО лучший шаг для прекращения российской агрессии - депутат ЕП
|20:30 10.02.2020
|Грузия
Интеграция Грузии в НАТО на данный момент единственный и лучший шаг для прекращения российской агрессии.
Об этом в интервью IPN заявила депутат Европейского парламента Маркета Грегорова. По ее словам, это привело бы к деэскалации ситуации, пишет ГрузияOnline.
«Когда Грузия стояла практически на границе вступления в НАТО, что сделала Россия? Она начала оккупацию. Соответственно, я бы сказала, интеграция помогла бы ситуации. Думаю, что Россия, так сказать, пытается сделать то, что она может сделать. Они не уважают границы, и, если мы в прямом смысле не покажем им границы, у них их даже не будет», – отметила европарламентарий.
По словам Грегоровой, Россия начала агрессию, так как знает, что НАТО не может сделать шаг вперед в вопросе членства Грузии в альянсе.
«Так или иначе, я, действительно, думаю, что если НАТО выразит свою поддержку, то это поспособствует развитию событий и приведет к деэскалации ситуации. Также я думаю, что альянс не должен быть таким напуганным», – подчеркнула европарламентарий.
Маркета Грегорова считает, что НАТО и ЕС должны сильнее защищать свои позиции.
«НАТО – это крупнейшая военная сила в мире, ЕС – большой экономический блок. Вы знаете, что это означает. Мы можем не быть такими напуганными и можем не бояться того, что потеряем эти позиции».
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