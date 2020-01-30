Фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Фарходу Базарову и Рустему Сейтхалилову продлили арест.

Как сообщает Крым.Реалии, судья подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя Галина Хулапова на заседании 10 февраля приняла решение оставить крымчан под стражей до 15 марта.

Сегодня, 10 февраля, в Симферополе проходит четыре судебных заседания по продлению меры пресечения фигурантам данного дела.

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 11 ноября 2019 года продлил арест на три месяца восьмерым фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир». Рустема Шейхалиева, Тофика Абдулгазиева, Раима Айвазова, Биляла Адилова, Джемиля Гафарова, Фархода Базарова, Рустема Сейтхалилова и Шабана Умерова оставили под арестом в СИЗО до 15 февраля 2020 года.