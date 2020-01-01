Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена

19:40 10.02.2020   Молдова

Президент Молдовы высказался об урегулировании приднестровского вопроса, уточнив, на чем сейчас сконцентрированы власти.

Однако, к публичным обсуждениям политического аспекта приднестровского урегулирования стороны пока не готовы. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в понедельник, 10 января, после рабочего заседания с председателем парламента и премьером страны, пишет молдавское издание Press Обозрение.

При этом глава государства отметил, что в стране уже есть один положительный пример — это АТО Гагаузия.

«Считаю, что приднестровская проблема может быть решена и будет (решена) тогда, когда мы найдем компромисс, внутренний, на национальном уровне, в переговорах с представителями левого берега Днестра. Думаю, это возможно», — сказал президент.

По его словам, на данный момент власти сконцентрированы на решении частных текущих проблем, с которыми сталкиваются граждане правого и левого берегов Днестра.

«После мы начнем решать проблему политически. Публично обсуждать политическую сторону вопроса мы пока не готовы», — подчеркнул Додон.

Ранее президент Молдовы заявлял о готовности молдавских властей предоставить Приднестровью «довольно большую автономию».



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