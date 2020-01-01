Додон считает, что приднестровская проблема может быть решена
|19:40 10.02.2020
|Молдова
Президент Молдовы высказался об урегулировании приднестровского вопроса, уточнив, на чем сейчас сконцентрированы власти.
Однако, к публичным обсуждениям политического аспекта приднестровского урегулирования стороны пока не готовы. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в понедельник, 10 января, после рабочего заседания с председателем парламента и премьером страны, пишет молдавское издание Press Обозрение.
При этом глава государства отметил, что в стране уже есть один положительный пример — это АТО Гагаузия.
«Считаю, что приднестровская проблема может быть решена и будет (решена) тогда, когда мы найдем компромисс, внутренний, на национальном уровне, в переговорах с представителями левого берега Днестра. Думаю, это возможно», — сказал президент.
По его словам, на данный момент власти сконцентрированы на решении частных текущих проблем, с которыми сталкиваются граждане правого и левого берегов Днестра.
«После мы начнем решать проблему политически. Публично обсуждать политическую сторону вопроса мы пока не готовы», — подчеркнул Додон.
Ранее президент Молдовы заявлял о готовности молдавских властей предоставить Приднестровью «довольно большую автономию».
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