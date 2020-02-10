Россия "зеркально" ответит на расширение санкционных списков Евросоюза в связи с проведением в сентябре 2019 года выборов в оккупированных Крыму и Севастополе.

Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» в понедельник, 10 февраля, директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец, пишут Известия.

«Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя за их участие в организации демократического волеизъявления на полуострове», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что основания для нелегитимных действий альянса не выдерживают критики.

Семь россиян попали под санкции Совета Евросоюза 28 января. Эти люди, среди которых чиновники и парламентарии, по мнению ЕС, причастны к выборам в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала 30 января зеркальные ответные меры в отношении Совета ЕС.