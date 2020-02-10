Москва обещает "зеркально" ответить на санкции ЕС из-за выборов в Крыму
|19:20 10.02.2020
|Крым
Россия "зеркально" ответит на расширение санкционных списков Евросоюза в связи с проведением в сентябре 2019 года выборов в оккупированных Крыму и Севастополе.
Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» в понедельник, 10 февраля, директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец, пишут Известия.
«Это касается и упомянутого вами недавнего решения ЕС о применении санкций против семи представителей Крыма и Севастополя за их участие в организации демократического волеизъявления на полуострове», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что основания для нелегитимных действий альянса не выдерживают критики.
Семь россиян попали под санкции Совета Евросоюза 28 января. Эти люди, среди которых чиновники и парламентарии, по мнению ЕС, причастны к выборам в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала 30 января зеркальные ответные меры в отношении Совета ЕС.
Ще на цю тему:
Мінветеранів ініціює санкції за суди над українцями в Криму і затримання українських моряків
Очільник кримського Главку СБУ пропонує посилити відповідальність за порушення санкцій
Спортсмен из оккупированного Севастополя стал бронзовым призером турнира Европы по дзюдо
Новые авиарейсы из десяти городов в Симферополь откроются летом
"Поїзди до Криму не зупинимо": у РФ прокоментували нові санкції
Оператор перевозок в оккупированный Крым попал под санкции США
США запровадили нові санкції проти Росії через окупацію Криму
МЗС відреагувло на введення нових санкцій ЄС по Криму
Стало відомо, хто потрапив під розширені санкції проти Росії
Євросоюз включає ще 7 осіб до санкційного списку через порушення територіальної цілісності України
Посли ЄС підтримали розширення санкцій за "вибори" в Криму