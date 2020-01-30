По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 9 и 10 февраля прошли следующие мероприятия:



1. Более 2,5 тысяч военнослужащих разведывательных подразделений мотострелковых и разведывательных соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к проведению полевого выхода на полигонах ЮВО.

Разведчики ЮВО в Чечне, Дагестане, Северной и Южной Осетии приступили к занятиям по огневой и тактической подготовке на полигонах Серноводский, Тарский, Дзарцеми, Альпийский, Гвардеец и Калиновский.

Военнослужащие отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

При выполнении боевых стрельб из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия разведчики научатся поражать различные цели как с места, так и в движении.

В конце полевых занятий разведчики проведут тактико-специальные учение с применением беспилотных летательных аппаратов.

В мероприятиях задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» и КамАЗ «Мустанг»/

2. На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае танкисты мотострелкового соединения ЮВО поразили низколетящие воздушные объекты с помощью приборов ночного видения.

Экипажи Т-72Б3 на ходу вели огонь из 125-мм пушек по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 2 тыс. м, а также из крупнокалиберных пулеметов «Корд» по воздушным целям. Кроме того, танкисты выполнили ведение фланговой стрельбы в движении.

Особое внимание при проведении занятий уделялось совершенствованию навыков использования новейшей системы управления огнем «Сосна-У». Цифровой баллистический вычислитель системы позволяет в несколько раз сократить время расчетов движения цели, а улучшенные оптические каналы дают возможность уверенно брать ее на сопровождение на дистанциях до 5 тыс. м.

Механики-водители выполнили контрольные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности в ночное время.

На занятие по огневой подготовке привлекалось более 200 военнослужащих ЮВО и свыше 40 единиц вооружения и военной техники.

3. Разведчики ЮВО приступили к трехдневным восхождениям на вершины гор Северного Кавказа на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Разведывательные группы совершат марши в районы сосредоточения на вершины гор, высота которых достигает около 3 тыс. м над уровнем моря, где проведут скрытное забазирование с оборудованием временного лагеря с выполнением элементов сторожевого охранения.

В ходе проведения разведывательно-поисковых действий по неполным исходным данным разведчики ЮВО отработают действия в засаде с применением имитационных средств ведения огня, приемы и способы отхода с использованием рельефа местности, передачу точных координат приданным артиллерийским подразделениям для прикрытия и уничтожения условного противника.

К горным восхождениям привлечено более 300 разведчиков ЮВО. Все препятствия будут преодолеваться в полной экипировке, вес которой составляет около 30 кг.

4. На территории Южного военного округа в Волжском, в Межвидовом Региональном учебном центре (МРУЦ) младших специалистов инженерных войск начали подготовку более 100 военнослужащих по редкой специальности – военный водолаз.

В ходе специальной подготовки водолазов обучают выполнять спасательно-эвакуационные, инженерно-технические, специальные и инженерно-разведывательные водолазные работы с использованием различной техники с погружением на глубину до 20 м.

До погружения в открытые водоемы водолазы тренируются в оборудованных бассейнах, где учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости. При работе в группах военнослужащие ЮВО практикуют сигналы жестами и с помощью подводных фонарей. За период обучения водолазы проведут под водой порядка 20 учебных часов.

По завершении курса специальной подготовки, который продлится три месяца, водолазы смогут самостоятельно обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, осуществлять расчистку русла реки, а также действовать в составе спасательных команд при переправке танков под водой.

5. Медицинский отряд соединения специального назначения ЮВО на Кубани получил на оснащение партию из четырех автоперевязочных модулей (АП-3).

Автоперевязочная АП-3 представляет собой контейнер переменного объема на базовом автомобильном шасси с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский комплекс предназначен для обеспечения приближения сил и средств медицинской службы к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

Личный состав АП-3 обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до семи раненым в час. Запас медицинского имущества и материалов обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме.

В ближайшее время новые комплексы будут опробованы в ходе тактико-специального учения групп спецназа ЮВО на Кубани.

6. Связисты соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии провели командно-штабное учение на полигоне в районе села Алханчурт.

Военнослужащие комбинированным способом совершили марш на полигон, отразив нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолев условно зараженный участок местности в средствах индивидуальной защиты.

На полигоне военнослужащие в короткие сроки развернули полевые пункты управления и приступили к выполнению задач по предназначению. Специалисты связи обеспечили устойчивую непрерывную связь во всех видах тактических действий.

«Эти учения проходят для того, чтобы тренировать личный состав к выполнению задач по предназначению. К нам ежемесячно приходят новые образцы средств связи, которые во многом превосходят средства связи противника. Личный состав изучает их, чтобы выполнять задачи, которые стоят перед военными связистами», – рассказал командир роты связи, лейтенант Владимир Писаренко.

Всего к командно-штабному учению было привлечено более 800 военнослужащих общевойсковой армии ЮВО, задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в их числе: новейшие современные комплексы «Редут-2УС», радиостанция Р-166, командно-штабные машины Р-149АКШ, антенные модули Р-431АМ, портативные станции спутниковой связи «Белозер».

Специальные учения проводятся по новой модульной системе и пройдут в течение полутора недель, как в дневное, так и в темное время суток.

7. В первые месяцы зимнего учебного периода 2020 года загруженность полигонов Южного военного округа на Кубани и на Северном Кавказе составляет 98%.

Этот показатель достигнут за счёт отлаженной схемы планирования занятий по боевой подготовке, а также налаженных логистических схем в обеспечении маршевой подготовки войск округа.

Пропускная способность полигонов соединений достигает до батальона в сутки, что позволяет повысить эффективность подготовки максимального числа военнослужащих.

Интенсивное использование учебно-тренировочных комплексов и тактических полей, максимально приближенных к боевой обстановке, позволяет командирам подразделений совершенствовать навыки управления личным составом и огнём.

Элементы ландшафта тундры, степи и горного массива на полигонах успешно используются в качестве естественных осложняющих факторов при совершенствовании навыков вождения водителями боевых машин в условиях ограниченной видимости и бездорожья.

В текущем учебном периоде на полигонах уже проведено 3 тактических учения, около 100 боевых стрельб из вооружения танков и артиллерии, свыше 400 огневых тренировок с применением стрелкового оружия и гранатометов. Около 50% занятий проводится в темное время суток.

В ходе занятий по вождению и совершению маршей бронетанковой и автомобильной техникой пройдено около 1,3 тыс. км.